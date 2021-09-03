Haber Giriş: 3 Eylül 2021 Cuma 17:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da orman yangını: Müdahale sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Kozan ilçesinde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Kapıkaya Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Etiketler: Orman Yangını
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