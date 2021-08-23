Haber Giriş: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 15:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da orman yangını: Müdahale sürüyor
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahalede bulunuluyor.
Aksaağaç Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter ve arazözler sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Orman Yangını Orman Adana
Sıradaki Haber
Van'ın "Çatak cevizi" tescillendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz