İlçeye bağlı Akdam Mahallesi Karafakıllar Mevkii civarında akşam saatlerinde kızılçam ormanlık alanda başlayan orman yangını otluk alanlara da sıçradı.

Yangının bölgedeki tarlalara sıçraması ihtimaline karşı köylüler pulluklarla yaklaşık 10 kilometrelik alanda tarlalarının etrafını sürmeye başladılar.

Vatandaşlar müdahale etti

Orman yangınına müdahale eden Kozan Orman İşletme Müdürlüğü’ndeki kadın şef ise köylü vatandaşları sakin olmaları konusunda uyararak yangını en kısa sürede söndürebilmek için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Bazı köylüler ise yangının tarlalarına sıçraması ihtimaline karşı buğdaylarını toplamaya başladılar. Köylüler yangına müdahale eden Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine de yardım ederken bazı köylü vatandaşlar ise yangının evlerine sıçramaması için hortumlarla toprağı ıslattılar.

Yangının başladığı ormanlık alanda bulunan kuru otluk ise yangının büyüme riskini artırırken ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.