Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 13:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da orman yangını: Müdahale sürüyor
Adana'nın Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kaşobası Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 20 arazöz, 15 su tankı ve çok sayıda iş makinesi sevk edildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Etiketler: Orman Yangını
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