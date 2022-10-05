Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba 14:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
[Fotograf: AA]
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Aksaağaç Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangın çıkan alana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 3 uçak, 8 arazöz ve personel sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Etiketler: Adana Orman Yangını
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