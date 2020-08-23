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Adana'da orman yangını: 60 ev tahliye edildi, can kaybı yok
[Fotoğraf: AA]
Adana Valisi Süleyman Elban, Kozan ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle 60 evin tahliye edildiğini, can kaybının olmadığını açıkladı.
Kuyubeli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Adana Orman Bölge Müdürlüğüne ait 30 arazöz, 15 su tankeri ve çok sayıda ekiple müdahale ediliyor.
Adana Valisi Süleyman Elban, rüzgar nedeniyle ekiplerin yangını kontrol altına almakta zorlandığını belirtti.
Yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Elban, "Yangın nedeniyle 60 ev tahliye edildi. Can kaybı yok. Birkaç eve sıçrayan yangın söndürüldü. Yangına 2 yangın söndürme uçağı, 4 helikopterle müdahale ediyoruz." dedi.
Etiketler: Adana orman yangını kozanSon Güncelleme: 23 Ağustos 2020 Pazar 18:14
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