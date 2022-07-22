Haber Giriş: 22 Temmuz 2022 Cuma 13:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da orman yangını: 4 uçak ve 6 helikopterle müdahale ediliyor
[Fotograf: AA]
Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın 4 uçak, 6 helikopter ve çok sayıda arazöz ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Yanalerik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 6 helikopter ve çok sayıda arazöz ile personel sevk edildi.
Bölgedeki kuvvetli rüzgar ve sarp arazi şartları ekiplerin alevlere müdahalesini zorlaştırıyor.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yayılması büyük ölçüde önlenen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Etiketler: Adana Orman Yangını
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