Haber Giriş: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 17:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber/AA
Adana’da mısır silajı balyalarının bulunduğu tarlada yangın çıktı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Ceyhan ilçesinde mısır silajı balyalarının bulunduğu tarlada çıkan yangına müdahale ediliyor.
Mercimek Mahallesi'nde özel şirkete ait tarlada çok sayıda mısır silajı balyalarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Adana’da mısır silajı balyalarının bulunduğu tarlada çıkan yangına müdahale sürüyor. Bölgedeki son durumu @trthaber muhabiri Ramazan Düzgün aktardı.https://t.co/XgWUE9QWm2 pic.twitter.com/ZBY9Ethnqv— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 30, 2021
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin yanı sıra çevre Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler de sevk edildi.
Tesiste 30 bin ton civarında mısır silajı balyası bulunduğu tahmin ediliyor.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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