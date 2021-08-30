Mercimek Mahallesi'nde özel şirkete ait tarlada çok sayıda mısır silajı balyalarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Adana’da mısır silajı balyalarının bulunduğu tarlada çıkan yangına müdahale sürüyor. Bölgedeki son durumu @trthaber muhabiri Ramazan Düzgün aktardı.https://t.co/XgWUE9QWm2 pic.twitter.com/ZBY9Ethnqv — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 30, 2021

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin yanı sıra çevre Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler de sevk edildi.

Tesiste 30 bin ton civarında mısır silajı balyası bulunduğu tahmin ediliyor.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.