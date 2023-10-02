Çok Bulutlu 18.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 02.10.2023 11:14

Adana'da imar usulsüzlükleriyle ilgili yakalanan 34 şüpheli adliyede

Adana'da, Seyhan ve Çukurova belediyelerindeki imar usulsüzlükleriyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 60 şüpheliden 34'ü adliyeye sevk edildi.

Adana'da imar usulsüzlükleriyle ilgili yakalanan 34 şüpheli adliyede
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Seyhan ve Çukurova belediyelerinde "imar usulsüzlüğü" yapıldığı iddiası üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 60 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 26'sı savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 34'ü ise Adana Adli Tıp Birimi'ne getirildi.

Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Öte yandan polis, adresinde bulunamayan bir zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ve Çukurova belediyelerinde "imar usulsüzlüğü" yapıldığı iddiası üzerine araştırma başlatmıştı. Ekipler 29 Eylül'de yaptıkları çalışmayla çıkar amaçlı suç örgütü oluşumu içinde hareket ederek "rüşvet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına karıştıkları gerekçesiyle Çukurova Belediyesi eski başkan yardımcısı, eski imar müdürü ve görevdeki imar müdürü, Seyhan Belediyesi başkan yardımcısı ve imar müdürü ile belediye personelinin de arasında olduğu 60 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Ekipler, zanlıların adreslerinde bulunan 1 kilo 980 gram has altın, 1 kilogram gümüş külçe, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 100 bin lira olan ziynet eşyası, 11 bin 370 dolar, 5 bin 700 avro, 17 bin 50 lira ve bir tabancaya el koymuş, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarının satışının önlenmesi amacıyla mahkemece şüphelilere ait 112 taşınmaz ve 37 araca yönelik tedbir kararı uygulanmıştı.

ETİKETLER
Adana
Sıradaki Haber
Aydın açıklarında 56 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:38
Osmaniye'de asayiş uygulaması: 4 tutuklama
16:36
Bakan Bolat: Katar ile ticaret hacmimiz 2,3 milyar dolara ulaştı
16:32
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 yaralı
16:19
Bakan Bolat: Katar’ın Türkiye’deki yatırımları 20 milyar doları aştı
16:08
Almanya’da doktorlar, hükümetin sağlık politikasını protesto etti
15:58
Rus Ural petrolünün varil fiyatı 80 doların üzerine çıktı
Selçuklu ve Osmanlı tarihini yaşatan şehir: Sivas
Selçuklu ve Osmanlı tarihini yaşatan şehir: Sivas
FOTO FOKUS
Vincin sepeti kırıldı: 2 işçi emniyet kemeri sayesinde kurtuldu
Vincin sepeti kırıldı: 2 işçi emniyet kemeri sayesinde kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ