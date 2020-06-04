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Adana'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
İsmail Yıldırım idaresindeki otomobil, merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi Mücahitler Caddesi üzerinde Entuğrul Kıvan Kurt idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile her iki otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Kazanın şiddetiyle İsmail Yıldırım idaresindeki otomobilde bulunanlar araç içinde sıkıştı.
Olay yerine gelen itfaiye ve Cankur ekipleri, otomobilin kapılarını keserek, yaralıları sıkıştıkları yerden kurtardı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazada, sürücü mahalinde sıkışan İsmail Yıldırım'ın kurtarma çalışması sırasında oğlunun babasının elinden tuttuğu ve moral vermeye çalıştığı görüldü.
Etiketler: Adana trafik Kazası seyhanSon Güncelleme: 4 Haziran 2020 Perşembe 01:57
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