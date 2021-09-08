Haber Giriş: 8 Eylül 2021 Çarşamba 07:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Adana'da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı kararı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana'da FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 10 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
FETÖ/PDY terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Adana'da örgütün gizli sorumluları tarafından kontörlü ve sabit hatlardan ardışık şekilde arananlara yönelik soruşturma başlatıldı.
Gözaltı kararı verilen 10 kişinin yakalanması için tespit edilen adreslere sabah saatlerinde baskın yapıldı.
Aralarında emekli askerlerin de bulunduğu zanlıların yakalanması için operasyon sürüyor.
Etiketler: FETÖ Terörle Mücadele
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