Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 22:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Kuyubeli Mahallesi İboğlu mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 3 arazözle yangına müdahale etmeye başladı.
Etiketler: Orman Yangını
Son Haberler
- 15:25
- 22:34
- 22:33
- 22:25
- 22:04
Sıradaki Haber
İtalya'ya gidecekleri vaadiyle yola çıkarılan sığınmacılar Aydın'a bırakıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz