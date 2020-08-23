Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Kozan ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.
Turgutlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince arazözlerle müdahale ediliyor.
[Fotoğraf: AA]
Ekiplerin, alevleri söndürmek için karadan müdahalesi sürüyor.
Öte yandan, Düzağaç Mahallesi Dağılcak mevkisinde Numan Dağlı’ya ait yaklaşık 5 dönümlük bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı
İtfaiye ekiplerince 2 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü.
Etiketler: kozan orman yangını Adana orman yangınıSon Güncelleme: 23 Ağustos 2020 Pazar 01:48
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