Selahatin Eyyubi Mahallesi'de sabah 07.20'de çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenlendi.

Adana'da polis aracına düzenlenen saldırıyla ilgili ilk bilgileri TRT Haber Muhabiri Damla Erikan aktardı. pic.twitter.com/9gDxeAPR8y — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 25, 2019

Saldırıda zırhlı servis aracıyla çevredeki araçlar zarar gördü.

[Adana'da çevik kuvvet aracına bombalı saldırı düzenlendi. Fotoğraf: AA]

Yaralananlar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Adana Valisi: Saldırıda 1'i polis 5 kişi yaralandı

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Yüreğir ilçesinde polis otobüsünün geçişi sırasında el yapımı ya da daha farklı bir bombayla saldırı düzenlendiğini kaydetti.

Demirtaş, saldırıda yaralananların olduğunu, ancak aldıkları ilk bilgilere göre yaralıların sağlık durumunun ciddi olmadığını aktardı.

Yaralılardan birinin polis, 4 kişinin ise çevredeki vatandaşlar olduğunu aktaran Vali Demirtaş, "Yaralıların sağlık durumları çok iyi. Vatandaşlar tedbir amaçlı hastanelere başvurdu. Polisimizin de herhangi sıkıntısı yok." ifadesini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Kaynak: TRT Haber, AA