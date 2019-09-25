Adana'da çevik kuvvet polislerini taşıyan araca bombalı saldırı25 Eylül 2019 Çarşamba 07:48 - Son Güncelleme 25 Eylül 2019 Çarşamba 08:43
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenlendi. Terör saldırısında 1 polis memuru ile 4 kişi hafif yaralandı.
Selahatin Eyyubi Mahallesi'de sabah 07.20'de çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenlendi.
Adana'da polis aracına düzenlenen saldırıyla ilgili ilk bilgileri TRT Haber Muhabiri Damla Erikan aktardı. pic.twitter.com/9gDxeAPR8y— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 25, 2019
Saldırıda zırhlı servis aracıyla çevredeki araçlar zarar gördü.
Yaralananlar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Adana Valisi: Saldırıda 1'i polis 5 kişi yaralandı
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Yüreğir ilçesinde polis otobüsünün geçişi sırasında el yapımı ya da daha farklı bir bombayla saldırı düzenlendiğini kaydetti.
Demirtaş, saldırıda yaralananların olduğunu, ancak aldıkları ilk bilgilere göre yaralıların sağlık durumunun ciddi olmadığını aktardı.
Yaralılardan birinin polis, 4 kişinin ise çevredeki vatandaşlar olduğunu aktaran Vali Demirtaş, "Yaralıların sağlık durumları çok iyi. Vatandaşlar tedbir amaçlı hastanelere başvurdu. Polisimizin de herhangi sıkıntısı yok." ifadesini kullandı.
Kaynak: TRT Haber, AA