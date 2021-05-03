İsmail A, merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde oturan bacanağı Muhammet Sait T'nin evindeyken henüz bilinmeyen nedenle tartışma başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail A. ve bacanağı Muhammet Sait T, bıçakla yaralandı.

Kavga seslerini duyan mahalleli durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İsrail A, hayatını kaybetti

Hastaneye kaldırılan İsmail A, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Muhammet Sait T'nin ise tedavisi devam ediyor.

İsmail A'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.