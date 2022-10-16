Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar 07:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da alüminyum fabrikasında yangın: Müdahale ediliyor
[Fotograf: AA]
Adana'da bir alüminyum fabrikasında plastik malzemelerin bulunduğu kısımda çıkan yangına, itfaiye ekiplerinin yanı sıra TOMA'lar da müdahale ediyor.
Merkez Seyhan ilçesindeki bir alüminyum fabrikasının plastik malzemelerinin bulunduğu kısımdan dumanlar yükseldiğini gören çalışanlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri de TOMA'larla alevlere su sıkarak söndürme çalışmasına katıldı.
[Fotoğraf: AA]
İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.
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