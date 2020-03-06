Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık, uyuşturucu ticareti ve yaralama suçlarından aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 51 firariye yönelik operasyon düzenledi.

Polisler, suçluların evlerine eş zamanlı baskın yaptı.

Baskında yakalanan firariler adli tıp kurumundaki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.