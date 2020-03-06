Haber Giriş: Kaynak: İHA
Adana'da 51 firariye şafak baskını
[Fotoğraf: İHA]
Adana’da çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 51 firariye şafak vakti operasyon düzenlendi, çok sayıda kişi yakalandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık, uyuşturucu ticareti ve yaralama suçlarından aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 51 firariye yönelik operasyon düzenledi.
Polisler, suçluların evlerine eş zamanlı baskın yaptı.
Baskında yakalanan firariler adli tıp kurumundaki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Etiketler: Adana polis şafak baskını firariSon Güncelleme: 6 Mart 2020 Cuma 07:40
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