Haber Giriş: 27 Temmuz 2021 Salı 16:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 3 noktada orman yangını
Adana'nın Sarıçam, Kozan ve Feke ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Horzum Yaylası'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, havadan 2 helikopter, karadan da 10 arazözle müdahale ettikleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Sarıçam ilçesi Gökbuket mevkisindeki ormanlık alanda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye helikopter, arazözler ve orman ekipleri yönlendirildi.
Etiketler: Adana Orman Yangını
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