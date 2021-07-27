Horzum Yaylası'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, havadan 2 helikopter, karadan da 10 arazözle müdahale ettikleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Sarıçam ilçesi Gökbuket mevkisindeki ormanlık alanda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye helikopter, arazözler ve orman ekipleri yönlendirildi.