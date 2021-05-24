Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 06:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Adana merkezli 3 ilde terör operasyonu
[Fotoğraf: İHA]
Terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesi amacıyla Adana, Şırnak ve Tunceli'de operasyon başlatıldı. Aralarında HDP ve DBP’nin mevcut ve eski yöneticilerinin de bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK’ın siyasi alan yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri ve kırsala aktarım faaliyetlerinde bulundukları belirlenen, aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) mevcut ve eski yöneticilerinin de bulunduğu 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.
Haklarında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerin, HDP Gençlik Meclisi yapılanmasını paravan olarak kullanarak terör örgütü adına araç kundaklama, pankart asman, el yapımı patlayıcı (EYP) atma, molotof kokteyli atma ve yasadışı eylem ve faaliyetlerinde bulunduklarını tespit edildi.
Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Etiketler: PKK/KCK Terör Örgütü
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