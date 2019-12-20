İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, tartışma konusu olan atlar ve ruam hastalığı ile ilgili açıklamalarda bulundu:

"Adalar'da itlaf edilen 81 atın sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. İzinsiz yapıldığı belirlenen ahırların yıkılmasına, Adalar'a ivedi olarak karantina ahırı kazandırılmasına karar verildi."

Kaynak: AA