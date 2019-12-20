Türkiye
Faytonlara at koşulması 3 ay yasaklandı20 Aralık 2019 Cuma 12:54 - Son Güncelleme 20 Aralık 2019 Cuma 13:14
İstanbul Valisi Yerlikaya, Adalar'daki atların ruam hastalığı test sürecinin tamamlanabilmesi için faytonlara at koşulmasının 3 ay süreyle durdurulduğunu söyledi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, tartışma konusu olan atlar ve ruam hastalığı ile ilgili açıklamalarda bulundu:
"Adalar'da itlaf edilen 81 atın sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. İzinsiz yapıldığı belirlenen ahırların yıkılmasına, Adalar'a ivedi olarak karantina ahırı kazandırılmasına karar verildi."
Kaynak: AA
Etiketler: ruam hastalığı fayton adalar