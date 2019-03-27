Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 14.27'de, merkez üssü Acıpayam ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntının, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA
Denizli Acıpayam'da saat 14.27'de 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 14.27'de, merkez üssü Acıpayam ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntının, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA