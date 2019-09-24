Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren ve beraberindeki heyet Kanada’nın Toronto kentinde Boşnaklara ait cami ve toplum merkezini ziyaret etti.

Türkiye'nin Toronto Başkonsolosluğu’nda Türk toplumuna ait dernek ve vakıfların temsilcileriyle de görüşen Eren, daha sonra Anadolu İslam Kültür Merkezi’ni ziyaret ederek burada yöneticilerle bir araya geldi.

Gerçekleştirilen toplantıda Kanada'da YTB ile ortak projeler hayata geçiren sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına değinildi. Yeni dönem için de YTB destekli projelere yönelik istişareler gerçekleştirildi.

"YTB yüzünü Türkiye'ye çeviren milletlerin kuruluşudur"

Eren yaptığı konuşmasında, YTB'nin çalışmaları ve projeleriyle ilgili bilgiler verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Dünya beşten büyüktür” açıklamasıyla yeniden ümitlenen mazlum milletlerin artık yüzlerini, seslerini dünyaya duyuran Türkiye'ye çevirdiğine dikkat çeken Eren, “YTB de yüzünü Türkiye'ye çeviren milletlerin kuruluşudur. Yurt dışında yaşayan vatandaşların sorunlarına ilişkin birçok projeyi hayata geçiriyoruz. En önemli sorunlardan bir tanesi yeni neslin Türk dili ve kültürünü öğrenmesidir. Hazırladığımız projelerle bu sorunun olabildiğince hafifletilmesine katkıda bulunuyoruz” diye konuştu.

Eren, Kanada genelinde farklı dernek ve vakıflarla çeşitli projeler gerçekleştirdiklerini anımsatarak, bu sene de daha fazla projeyi hayata geçirmek istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: TRT Haber