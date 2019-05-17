Türkiye
AA muhabirini arama çalışmasına katılan 2 asker suya kapıldı
17 Mayıs 2019 Cuma 18:16 - Son Güncelleme 17 Mayıs 2019 Cuma 18:30
Soğanlı Dağı'nda uçuruma düşen Anadolu Ajansı muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına katılan Jandarma Arama Kurtarma ekibinden 2 asker suya kapıldı.
Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda uçuruma düşen Anadolu Ajansı muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında 2 asker akıntıya kapıldı. Akıntıya kapılan askerlerden biri kurtarılırken diğer askeri arama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.