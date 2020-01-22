Geçen hafta 81 il valisinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıların ikincisi, bugün 922 ilçe kaymakamının eş zamanlı olarak katılımıyla devam edecek.

Toplantıda uyuşturucu kullanımı ve satışı açısından riskli olan park ve rekreasyon alanlarına güvenlik kamera sistemlerinin kurulması, okul çevresi güvenliğinin artırılması konuları görüşülecek.

İçişleri Bakanı Soylu başkanlık edecek

Öncelik derecesine göre bazı okullara güvenlik kameraları kurularak, Kent Güvenlik Yönetim Sistemine entegrasyonunun sağlanmasına yönelik çalışmalar gözden geçirilecek.

Mardin Kızıltepe'de gerçekleştirilecek toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlık edecek.

Kaynak: TRT Haber