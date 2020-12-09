Haber Giriş: 9 Aralık 2020 Çarşamba 05:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
9 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
[Fotoğraf: AA ]
Koronavirüs ile mücadele kapsamında saat 21.00'de başlayan kısıtlama sabah saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Yurt genelinde kurallara büyük oranda uyuldu.
Vaka sayılarının hızla yükselmesinin ardından koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması 81 ilde sürüyor.
Saat 21.00'de başlayan kısıtlama 05.00'te sona erdi.
Polis ekipleri gece boyunca birçok noktada denetim gerçekleştirdi.
[Fotoğraf: İHA]
Yurt genelinde kurallara büyük oranda uyulduğu gözlendi. Denetlemelerde muaf olan kişiler yola devam ederken kısıtlamayı ihlal eden vatandaşlara cezai işlem uygulandı.
Yeni karar alınana kadar, hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
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