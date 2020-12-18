Haber Giriş: 18 Aralık 2020 Cuma 10:43Son Güncelleme: Kaynak: İHA
9 ilde yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul merkezli 9 ilde sahte içki üretimi ve dağımına yönelik operasyon düzenlendi.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yılbaşı öncesi yurt genelinde sahte içki üretimi ve dağıtımına yönelik yeni bir çalışma başlattı.
9 ilde yürütülen soruşturma kapsamında merdiven altı üretim yapıp satan kişilere yönelik İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Sahte İçki Sahte Alkol
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