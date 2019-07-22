Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak kuzeyinde Avaşin-Basyan bölgesine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Irak kuzeyinde Avaşin-Basyan bölgesinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin icra ettiği hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi. Teröristlerin bölgedeki sığınak, barınak ve silah mevzileri de imha edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/VR6GOPZvDW — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 22 Temmuz 2019

Düzenlenen operasyondan 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Ayrıca teröristlerin bölgedeki sığınak, barınak ve silah mevzileri de imha edildiği ifade edildi.

Kaynak: TRT Haber