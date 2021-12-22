Yurt genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle birçok ilde eğitime bir gün ara verildi.

Okulların tatil edildiği illerde, engelli veya hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

Zonguldak

Zonguldak’ta yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelindeki tüm okullar 23 Aralık günü tatil edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre il genelinde devam eden kar yağışının bu gece saatlerinden itibaren oluşturabileceği buzlanma ve don olayı nedeniyle il merkezi, merkeze bağlı belde ve köyler ile ilçelerdeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 23 Aralık Perşembe günü bir günlüğüne ara verildi.

Trabzon

Trabzon'da 10 ilçedeki tüm okullarda, 8 ilçede ise taşımalı eğitime yarın ara verilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle 23 Aralık Perşembe günü Akçaabat, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Düzköy, Hayrat, Maçka, Ortahisar, Şalpazarı, Tonya ve Vakfıkebir ilçesinde bir gün süreyle eğitime ara verilecek.

Araklı, Arsin, Çaykara, Dernekpazarı, Köprübaşı, Of, Sürmene ve Yomra ilçelerinde ise yarın sadece taşımalı eğitime ara verilecek.

Artvin

Valilikten yapılan açıklamada, Artvin'in bazı bölgelerindeki yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi Borçka ve Murgul ilçesinde tüm sınıflarda, Şavşat ilçesine bağlı Meydancık köyünde, eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Giresun

Giresun’da kar yağışı nedeniyle Espiye ve Keşap ilçelerinde 1 gün okulların tatil olduğu açıklandı.

Sinop

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 23 Aralık'ta kent merkezi ile Gerze, Erfelek, Dikmen, Türkeli ve Ayancık ilçelerinde eğitim öğretime ara verilecek.

Bartın

Bartın'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar yarın da tatil edildi.

Ordu

Ordu'nun Akkuş ilçesinde de kar nedeniyle eğitime yarın ara verilecek.

Akkuş Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde yarın eğitime ara verildiğini aktarıldı.

Rize

Rize Valiliği, il genelinde devam eden kar yağışı dolayısıyla eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde başlayan kar yağışının yoğun şekilde devam ettiği vurgulanarak, şöyle denildi:

"Kar yağışı neticesinde oluşabilecek don ve buzlanma nedeniyle ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 23 Aralık'ta 1 gün süre ile ara verilmiştir."