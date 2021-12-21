Bitlis'in Hizan ve Güroymak ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Hizan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçeye bağlı köylerde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, "İlçe merkezimizdeki resmi ve özel eğitim kurumları ile köylerimizdeki yatılı okullar hariç, taşımalı eğitime ve tüm köylerimizde eğitim öğretime 22 Aralık Çarşamba günü ara verilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Güroymak Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçeye bağlı bazı köy ve mezralarda eğitime ara verildiği aktarıldı.

Ağrı

Ağrı’nın Hamur ilçesindeki tüm köy okulları yoğun kar yağışı nedeniyle 1 gün tatil edildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle Hamur'daki tüm köy okulları ile taşımalı eğitim gören öğrenciler için 22.12.2021 Çarşamba günü eğitime bir 1 gün ara verilmiştir.”

Bartın

Bartın’da etkili olan kar yağışının devam etmesiyle birlikte Ulus ilçesinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verildiği duyuruldu.

Ulus Kaymakamlığı konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“İlçemizde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı öğrencilerimizin sağlığı ve okula ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları önlemek amacıyla 22.12.2021 tarihinde (Çarşamba günü) ilçemiz genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir."

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan hamile veya engelli personeller de tatil süresince izinli sayılacak.

Kastamonu

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışının etkisini sürdürdüğü Şenpazar'da ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildi.

Karabük

Karabük’ün Eflani ilçesinde de etkili olan kar yağışı sonrası yarın tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Eflani İlçe Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Kar yağışının yoğun şekilde devam etmesinden dolayı 22 Aralık Çarşamba günü ilçede bulunan İlk, Orta ve Lise düzeyindeki tüm okullar 1 gün süre ile tatil edilmiştir” denildi.

Ordu

Ordu'nun Gürgen ve Gürgentepe ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

Muş

Muş'ta yoğun kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kentte yoğun kar, elverişsiz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Meteorolojik sis, don ve çığ uyarısının da yapıldığı bildirilen açıklamada, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 22 Aralık Çarşamba günü il genelinde, eğitim öğretime ara verildiği aktarıldı.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Konya

Konya'da hafta sonundan itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 ilçede ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime 1 gün daha ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik şartlar nedeniyle Beyşehir, Hüyük, Altınekin ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarla Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde yarın eğitim öğretime uzaktan devam edileceği belirtildi.

Açıklamada, engelli veya hamile kamu çalışanlarının aynı gün idari izinli sayılmasına karar verildiği kaydedildi.