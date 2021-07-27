8 ilde dolandırıcılık operasyonu: 26 gözaltı
Adana merkezli 8 ilde dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen 37 şüpheliden 26'sı gözaltına alındı. Araştırmada 93 kişinin 250 bin lira tutarında dolandırıldığı öğrenildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ürün satışı yapılan internet siteleri ve sosyal medya aracılığıyla, gerçekte olmayan oto yedek parça, telefon, bilgisayar, ekran kartı gibi elektronik eşyaların sahte satış ilanını vererek dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda yapılan araştırmada şüphelilerin aralarında polis, asker ve hakim gibi farklı meslek gruplarına mensup 93 kişinin 250 bin lira tutarında dolandırıldığı tespit edildi.
Eş zamanlı baskın düzenlendi
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla "Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle ilan dolandırıcılığı" yaptığı değerlendirilen 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Adana merkezli operasyonda ekiplerce Ankara, Antalya, Bursa, Edirne, İstanbul, Konya ve Kütahya'da şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheli adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.