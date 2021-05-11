Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 Salı 13:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
78 yaşındaki kişinin emekli maaşını çalan 3 zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da jandarma ekipleri, 78 yaşındaki kişinin emekli maaşını çalan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Jandarma ekipleri, Akçakiraz beldesinde yaşayan 78 yaşındaki C.K.'nin evine girerek emekli maaşını çalan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Şüphelilerin Batman'dan çalışmak için kente gelen O.G., G.G. ve G.G. olduğu tespit edildi.
Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 3 zanlı çaldıkları paralarla yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Bu arada, C.K.'nin zanlıları yakalayarak emekli maaşını kendisine teslim eden ekiplere teşekkür için bir miktar para vermek istemesi gülümsetti.
Etiketler: Hırsızlık
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