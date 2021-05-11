Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 Salı 13:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
78 yaşındaki kişinin çalınan emekli maaşı bulundu, şüpheliler yakalandı
Elazığ'da jandarma ekipleri, 78 yaşındaki kişinin emekli maaşını çalan 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Aylığı da yaşlı adama teslim edildi.
Jandarma ekipleri, Akçakiraz beldesinde yaşayan 78 yaşındaki C.K.'nin evine girerek emekli maaşını çalan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Şüphelilerin Batman'dan çalışmak için kente gelen O.G., G.G. ve G.G. olduğu tespit edildi.
Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 3 zanlı çaldıkları paralarla yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Bu arada, C.K.'nin zanlıları yakalayarak emekli maaşını kendisine teslim eden ekiplere teşekkür için bir miktar para vermek istemesi gülümsetti.
Etiketler: Hırsızlık
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