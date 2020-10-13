Kırıkkale'de 9 Ekim'de sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle Yüksek İhtisas Hastanesine başvuran 8 kişiden 7'si hayatını kaybetti, 1 kişinin yoğun bakım ünitesindeki tedavisi ise sürüyor.

İzmir’de sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvuran 8 kişi daha yaşamını yitirdi. Kentte yaşamını yitirenlerin sayısı 18'e ulaştı.



Mersin'de 6, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2, Aydın'da 1 ve İstanbul Kartal'da da 2 kişi, sahte içkiden zehirlenme şikayetleriyle gittikleri hastanelerde hayatını kaybetti. 3 ilde toplam tedavi görenlerin sayısı ise 12'ye yükseldi.

Trabzon’da da 1 ölüm

Son olarak Trabzon’da kendi hazırladığı sahte içkiden içen 56 yaşındaki özel güvenlik görevlisi M.B. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Zehirlenmelere ilişkin soruşturmalarda Mersin'de 3 kişi tutuklandı. İzmir'de 12, İstanbul'da 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda tonlarca sahte içki ve metil alkol ele geçirildi.

Hangi reaksiyonlara neden oluyor?



İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Anestezi ve Reanimasyon Bölümü Öğretim Üyesi Murat Aksun, zehirlenmenin nasıl olduğuna açıklık getirdi: Metanol alınması sonrasında vücutta bunun yıkımı ortaya formaldeyit daha sonrasında da formik asit isimli maddeler çıkmakta. Özellikle bu formik asit bu tabloyu bu zehirlenme olayını oluşturan madde, çok toksik bir madde formaldeyit ile birlikte görme kayıpları körlüğe kadar varan problemler ortaya çıkarıyor."

Sanayide boya inceltici, antifriz ve parfüm yapımında kullanılan metil alkolün, evde kullanım amaçlı satışı ise yasak.

