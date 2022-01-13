Kars Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz geneli ve ilçelerimizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim-öğretime 14 Ocak Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir” denildi.

Açıklamada, kamuda çalışan hamile ve engelli personellerin de idari izinli sayılacağı bilgisi verildi.

Van'ın ilk ve orta dereceli okullarında eğitime ara verildi

Van Valiliği de 14 Ocak'ta eğitime bir günlüğüne ara verildiğini açıkladı:

"İlimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretime, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeline idari izin verilmiştir."

Konya’nın 13 ilçesinde uzaktan eğitim yapılacak

Konya’nın Ahırlı, Altınekin, Bozkır, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Hadim, Hüyük, Sarayönü, Seydişehir ve Taşkent ilçelerinde yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 14 Ocak 2022 Cuma günü yüz yüze eğitime ilçe hıfzıssıhha kurullarınca 1 gün ara verilmiştir. Bu süre zarfında uzaktan eğitim yapılacaktır" sözleri yer aldı.

Ayrıca İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Meram ilçesinin bazı mahallelerinde de yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiği, uzaktan eğitim yapılacağı bilgisi verildi.

Ordu'nun 5 ilçesinde okullar tatil edildi

Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu, olumsuz hava şartları nedeniyle Akkuş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe ve Mesudiye ilçelerinde eğitim öğretime 14 Ocak Cuma ara verildiği belirtildi.

Mersin Gülnar'da taşımalı eğitime kar engeli

Mersin'in Gülnar ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, taşımalı eğitim yapılan ilkokul ve ortaokullarda eğitime ara verildi.

Gülnar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Büyükeceli İlkokul ve Ortaokulu'nun kapsam dışında olduğu belirtildi.

Tunceli Ovacık'ta eğitime ara verildi

Ovacık Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışının getirdiği olumsuz durum ve aşırı buzlanma nedeniyle ilçemizde eğitime 14 Ocak cuma günü ara verilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Karaman

Karaman Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köylerde 14 Ocak Cuma günü eğitime bir gün süreyle ara verildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, belirtilen tarihte taşıma kapsamındaki öğrencilere çevrim içi ortamda eğitimlerin gerçekleştirileceği kaydedildi.

Ayrıca Ayrancı, Kazımkarabekir, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde eğitime bir gün süreyle ara verildi.