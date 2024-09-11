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Türkiye
TRT Haber 11.09.2024 09:50

7 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 7 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

7 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yurdun iç ve batı kesimleri ile kuzeydoğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Eskişehir, Adana, Osmaniye, Hatay kıyıları, Kars ve Ardahan çevreleri ile Van’ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Yağışların Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli, İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel çok kuvvetli olması bekleniyor.

7 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

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