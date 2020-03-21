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65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanlığı, "Bu gece yarısından itibaren 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmaları, park ve bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları sınırlandırıldı" açıklamasını yaptı.
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Etiketler: son dakika sokağa çıkma yasağı İçişleri BakanlığıSon Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 19:26
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