Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 16.00 itibarıyla İstanbul Beylikdüzü, Arnavutköy, Çatalca, Çatalca Radar Sahası, Silivri, İstanbul Boğazı Karadeniz çıkışı ve Kilyos; Düzce Yığılca ve Gümüşova; İzmir Narlıdere, Karaburun, Urla, Konak ve Çatalkaya Radar Sahası, Balıkesir Bigadiç Gediktepe, Tekirdağ Marmaraereğlisi ve Muratlı'da en yüksek rüzgar hızları kaydedildi.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bu gece ve yarın da Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve yüksek kesimleri başta olmak üzere Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde batı ve güneybatı yönlerden saatte 60-90 kilometre, yüksek kesimlerde ise yer yer saatte 100 kilometre üzeri hızda esmesi bekleniyor.

Vatandaşlardan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

63 il için turuncu, 1 il için sarı uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmeye göre, yurdun büyük bir bölümünde rüzgarın yarın da fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi dışında kalan yerlerde kuvvetli rüzgar etkili olacak.

Mersin için "sarı kod" ile uyarı yapılırken, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Düzce için "turuncu kod" ile uyarı yapıldı.

'Turuncu kod' ile uyarılan kentlerde vatandaşların sel, ani su baskını, yoğun yağış ve fırtınaya karşı dikkatli olmaları istendi.