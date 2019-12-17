İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı komando ve jandarma özel harekat timleri tarafından Mardin Derik kırsalına operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyonda, 4 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde de terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı 2 terörist, hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi.

Kaynak: TRT Haber