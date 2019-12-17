Türkiye
6 terörist etkisiz hale getirildi17 Aralık 2019 Salı 10:28 - Son Güncelleme 17 Aralık 2019 Salı 11:31
Mardin Derik kırsalında ve Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda 6 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı komando ve jandarma özel harekat timleri tarafından Mardin Derik kırsalına operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.
Operasyonda, 4 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde de terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı 2 terörist, hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: terör operasyonu mardin derik