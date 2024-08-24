6 ile 'sarı' ve 'turuncu' uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bazı iller için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulunuldu.

Buna göre, sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Giresun ile Trabzon'un batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli, Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Samsun ve Ordu için 'turuncu' uyarı

Öte yandan Samsun'un batısı ile Ordu'nun doğusunda yerel kuvvetli, Samsun'un doğusu ile Ordu'nun batısında ise yerel çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ile gök gürültülü sağanak görülecek.

Yağışların pazar sabaha kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.