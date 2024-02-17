6. Etnospor Forumu Bakanlar Paneli

"Geleneksel sporların ihyası" parolasıyla Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen 6. Etnospor Forumu'nda Bakanlar Paneli gerçekleştirildi.

Panelin moderetörlüğünü yapan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, geleneksel sporlara hükümetlerin yanı sıra belediyelerin, yerel yönetimlerin de destek sunması gerektiğini söyledi.

Türkiye olarak geleneksel sporlara destek olmayı çok önemli bulduklarını ifade eden Erdoğan, "Yerel yönetimlerin ve belediyelerin bu desteği vermesi, aslında geleneksel sporları canlı tutacak olan şeydir. Kişilerin katılımının yanı sıra sponsor bulmak gibi meseleler de istediğimiz seviyelerde değil. Dolayısıyla altyapıların oluşturulması ve geleneksel sporların icra edilebileceği mekanların kurulması noktasında bunlar son derece önemli" diye konuştu.

Erdoğan, forumun açılışında bakanlarla mutabakat anlaşması imzaladıklarını anımsatarak, UNESCO anlaşmalarının pek çoğunda geleneksel sporların, kültürlerin ve kültürel mirasların korunması gibi maddelerin yer aldığını kaydetti.

"İnsan, doğanın bir parçasıdır"

Rusya Spor Bakanı Oleg Matytsin, ülkesinin aktif bir şekilde bu platformda işbirliğini geliştirme rolünü sürdüreceğini söyledi.

Dünyanın şu anda çok karışık bir dönemden geçtiğini ifade eden Matytsin, şöyle konuştu:

"Her bir kurumunun ilk önce dostluğunu, karşılıklı anlayışını güçlendirmesi gerekir. Bunun için sporu da kullanabiliyoruz. Bu bir yarış, madalya peşinde koşmak değil. Aynı zamanda kültürler ve uluslararası ilişkilerin güçlendirilmesi yöntemidir. Bu şekilde spor üzerinde herhangi bir ayrımcılık yapmadan, sporu siyasileştirmeden faaliyet gösteriyoruz. Etnospor'un temelinde de bu prensipler yatıyor. Önümüzdeki hedeflerde geleneksel değerlere geri dönüyoruz. İnsan, doğanın bir parçasıdır. Sadece toplumun bir parçası değildir. Toplumlaşmaya çalışıyoruz fakat ne kadar aktif şekilde toplumlaşırsak o kadar da doğallıktan uzaklaşabiliyoruz. Her bir çocuk ata dokunmalıdır. Çocukluktan, doğayla ilişkisin kurması gerekiyor. Bence geleneksel spor türleri tam da bunun için en uygun spor türleridir. Geleneklerine, doğaya ve kültürüne bağlı spor türleridir. Halkın en temel değerlerini bu spor türlerinde görebiliyorsunuz."

"Fiziksel olarak sağlıklı olma yöntemi"

Namibya Cumhuriyeti Spor, Gençlik ve Ulusal Hizmet Bakanı Agnes Basilia Tjongarero, ülke olarak yakın zamanda kaybettikleri başkanlarının yasını tuttuklarını belirterek, bu ayın 25'ine kadar ulusal yaslarının devam edeceğini söyledi.

Geleneksel oyun ve müsabakaların ülkelerinde bağ kurma, sosyalleşme, işbirliği yapmak ile biraz da eğlence için kullanıldığını belirtti.

Tjongarero, geleneksel sporların kişilerin zihinsel olarak faal kalmasını sağladığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Öğrenciler için de güzel bir kafa dağıtma yöntemi. Fiziksel olarak sağlıklı olma yöntemi. Aktivite olarak baktığınız zaman çocukların yetişkinlerle bağ kurma yöntemi. Bu arada çocukları da sokaklardan uzak tutmanın bir yöntemi. Çünkü bir toplum olarak bunu düşünmek zorundayız. Çocuklarımızın arkadaşlarıyla sosyalleşmelerini sağlamak ve yeni arkadaşlar bulmaları için kullanabiliriz. Müsabakalar açısında da kazanmanın da ötesinde adlarının duyulmasını sağlayacak ve koordinasyonlarını kuvvetlendirecek noktalarda önemli beceriler kazanıyorlar. Bir aradayken sadece rekabet için değil, aynı zamanda bir arada olmak için bunu yapıyorlar. Beraber ritim yakalıyorlar. Beraber alkış tutup, beraber zıplıyorlar."

Özbekistan Gençlik Politikaları ve Spor Bakanı Adham İkramov da geleneksel sporlarla ilgili yaptıkları etkinliklere öğrencilerin aktif olarak katılım gösterdiğini belirtti.

Spor disiplinini yeni nesillere aktarmak için 10 yıldır yoğun bir şekilde çalışma yürüttüklerini ifade eden İkramov, "Özbekistan'da çalışmalara 'Genç nesillere geleneklerimizi nasıl aktarabiliriz?' diye sorarak başladık. Bizim için öğrenmenin ve öğretmenin ötesinde, değerlerimizi gelecek nesillere taşımak önemli" dedi.

İkramov, Özbekistan olarak Dünya Etnospor Federasyonun çalışmalarının içinde ve yanında olacaklarını kaydetti.