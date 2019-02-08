Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sonucu 4 yerleşim biriminin yolunun ulaşıma kapandığı aktarıldı.

Gevaş, Başkale ve Bahçesaray ilçelerinde kapanan yolların açılması için çalışmaların devam ettiği belirtilerek, kırsal bölgelerde olumsuz havanın etkisini sürdürdüğü aktarıldı.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle kapalı bağlantı yolu bulunmadığı belirtildi.

Karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

Muş Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeymus Yentür, yaptığı açıklamada, aralıklarla etkili olan kar ve tipi nedeniyle 150 köy ve 100 mezra yolunun ulaşıma kapandığını, ekiplerin yolları açmak için çalışmalara başladığını ifade etti.

Muş Belediyesi karla mücadele ekipleri cadde ve ara sokaklarda kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Bitlis'te 648 kapalı yol ulaşıma açıldı

Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 648 yerleşim biriminin yolu, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerince, dondurucu soğuk ve zorlu coğrafyada çığ tehlikesine rağmen gece ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, yaptığı açıklamada, 350 köy, 298 mezranın 2 bin 451 kilometrelik yolunu ulaşıma açıklarını söyledi.

Kar ve tipi nedeniyle bazı yolların sürekli ulaşıma kapandığını kaydeden Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Bazı köylerin yolunu 4 kez açıyoruz. Ayda yaklaşık 100 bin litre yakıt yakıyoruz. 90 personel 70 iş makinesiyle ve 9 şantiye ekibiyle hizmetlerimizi sunuyoruz. Yetişmiş kalifiyeli elemanlarımızla hafta sonu demeden 7 gün 24 saat çalışarak hizmetleri yürüttüğümüz için mutluyuz."

Sivas

Sivas'ta, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 93 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçelerden Doğanşar'da 2, Gürün'de 20, Hafik'te 3, İmranlı'da 16, Kangal'da 8, Suşehri'nde 3, Şarkışla'da 13, Ulaş'ta 4, Yıldızeli'nde 4, Zara'da 20 olmak üzere 93 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Merkez ve ilçelerde 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 destek aracı olmak üzere toplam 99 iş makinesi ve 211 personelle karla mücadele çalışması sürdürülüyor.

Tunceli

Kent genelinde üç gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 104 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 8 ekip, köy yollarında karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Erzincan

Erzincan'da olumsuz hava koşulları yaşamı olumsuz etkiliyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde 2, ilçelerden Çayırlı'da 12, Kemah'da 6, Kemaliye'de 7, Otlukbeli'de 2, Refahiye'de 35, Tercan'da 10 ve Üzümlü'de 2 olmak üzere, 70'den fazla köy yolu kar ve tipi sebebiyle ulaşıma kapandı.

Ekipler kapanan köy yollarının ulaşıma açılması çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Erzurum

Türkiye'nin rakımı itibariyle en yüksek yerleşim yerlerinden olan Erzurum'da ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kentte üç gündür etkisini sürdüren kar yağışı, yüksek kesimlerde yerini tipiye bıraktı.

Bu nedenle il genelinde 46 köy yolunda ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ve Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı ile Karayolları ekipleri kapanan mahalle yollarınının açılması için çalışma yürütüyor.

Ağrı

Ağrı'da ise elverişsiz hava koşulları sonucu ulaşıma kapanan 7 köy yolunun tekrar açılması için çalışmalar sürdürülüyor.

İl merkezini beyaz örtüyle kaplayan yağış nedeniyle çevre yolu başta olmak üzere cadde ve sokaklarda sürücüler ilerlemekte zorlandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, karla mücadele ekiplerinin kapalı yolları tekrar açabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Vatandaşlar, araçlarını soğuktan korumak için üzerini battaniye ile örterken, buzla kaplı Murat Nehri ise güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: AA