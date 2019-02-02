Türkiye

551 yol kar ve tipi nedeniyle kapandı

02 Şubat 2019 Cumartesi 11:34 - Son Güncelleme 02 Şubat 2019 Cumartesi 11:36

Bitlis, Van, Muş ve Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle 551 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 146 mahalle ve 175 mezra yolunun kapandığı belirtildi. Açıklamada, tüm ilçelerde kapanan yolların açılması için çalışmaların sürdürüldüğü, karla mücadele ekiplerinin belirlenen noktalarda hazır bekletildiği kaydedildi. Muş, Hakkari ve Bitlis Muş'ta kar ve tipi nedeniyle 20 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, karla mücadele çalışmalarına başlandığını ve kısa sürede yolların ulaşıma açılacağını söyledi. Hakkari Valiliğinden alınan bilgiye göre, Yüksekova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 19 köy ve 41 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı 60 yerleşim biriminin yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bitlis'te de kardan kapanan 150 köy yolunun açılması için ekiplerin çalışmalarına devam ettiği aktarıldı. Kaynak: AA Etiketler: Van Tipi Muş kar Hakkari Bitlis

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