Eymen Sadık Durak daha 5 yaşındaydı. Anne ve babası bir süre önce boşanmıştı. Halası, küçük çocuğun vücudunda morlukları fark etti. Durumu polise bildirdi.

Eve giden ekipler küçük çocuğu göremeyince anneyi gözaltına aldı. Sorguda korkunç gerçeği itiraf etti. Anne, erkek arkadaşının 5 yaşındaki oğlunu döverek öldürdüğünü söyledi.

Cinayetle ilgili olarak anne ile erkek arkadaşı ve onun kız kardeşi gözaltına alındı.

Küçük çocuğun cansız bedeni elleri ve ayakları bağlı halde annenin gösterdiği Buca kırsalında bir tandırda bulundu.

Cenaze, adli tıp morguna kaldırıldı. Zanlıların Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: TRT Haber