İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Eren-13 operasyonları kapsamında, Şırnak-Merkez Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde operasyon gerçekleştirildi.

Hava Kuvvetleri'nin de desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK mensubu 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlara devam ediliyor.

Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığından da yapılan açıklamada, komandoların, Irak'ın kuzeyindeki zorlu arazi şartlarına rağmen kahramanca ve fedakarca görev yaparak teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, her bir taşın altına bakan komandoların Pençe-Şimşek bölgesinde 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiği kaydedildi.