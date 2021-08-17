Haber Giriş: 17 Ağustos 2021 Salı 11:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
5 terörist etkisiz hale getirildi
Eren-13 operasyonları kapsamında, Şırnak Cudi Dağı Tuşimiya bölgesindeki hava destekli operasyonda 3, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde 2 olmak üzere toplamda 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Eren-13 operasyonları kapsamında, Şırnak-Merkez Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde operasyon gerçekleştirildi.
Hava Kuvvetleri'nin de desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK mensubu 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlara devam ediliyor.
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz
Milli Savunma Bakanlığından da yapılan açıklamada, komandoların, Irak'ın kuzeyindeki zorlu arazi şartlarına rağmen kahramanca ve fedakarca görev yaparak teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, her bir taşın altına bakan komandoların Pençe-Şimşek bölgesinde 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiği kaydedildi.
Sıradaki Haber
MEB, 2021'in ilk yarısında 2989 patent başvurusu yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz