İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Hani ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.



Ayrıca, Hakkari Şemdinli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bugün gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirilirken, Tunceli-Merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca 22 Haziran’da başlatılan Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-365 Operasyonu kapsamında 1 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Böylelikle, iç güvenlik operasyonları kapsamında, bugün düzenlenen operasyonlarda Diyarbakır’da 2, Hakkari’de 3, Tunceli’de 1 olmak üzere toplam toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamada operasyonların kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA