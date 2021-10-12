Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 10:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
5 öğrencinin yaşamını yitirdiği kazada servis şoförü adliyeye sevk edildi
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin hayatını kaybettiği, 5 öğrencinin de yaralandığı kazayla ilgili dün gözaltına alınan servis şoförü adliyeye çıkarıldı.
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesi yakınlarında ilkokul öğrencilerini taşıyan A.Ş. idaresindeki minibüs, dün sabah saatlerinde devrilmişti. Kazada öğrencilerden İsmail, Nisa ve Teslime Eser, Melisa Demirel ile Damla Duran hayatını kaybetmiş, yaralanan 5 öğrenci hastanelere kaldırılmıştı.
Kazadan yara almadan kurtulan sürücü A.Ş, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Adliyeye sevk edildi
İlçeye bağlı Çatağıl köyü yakınlarında meydana gelen kazanın ardından gözaltına alınan servis minibüsünün şoförü A.Ş'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
A.Ş, geniş güvenlik önlemleri altında İscehisar Adliyesine sevke dildi.
Etiketler: Afyonkarahisar
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