İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, artan sıcaklar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle 30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmenin, orman çevresinde ve içinde mola vermenin ve piknik yapmanın yasaklandığını duyurdu.

#İstanbul’da Orman Yangınlarıyla Mücadele kapsamında



Artan sıcaklar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle 30 TEMMUZ-31 AĞUSTOS tarihleri arasında



Ormanlara girmek

Orman çevresinde ve içinde mola vermek

Orman alanlarında piknik yapmak yasaklanmıştır



https://t.co/h3ywqyf8b5 pic.twitter.com/wysKbaRZaL — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 30, 2021

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, son günlerde ülke genelinde orman yangınları yaşanması ve orman yangınları açısından oldukça yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması beklendiğinden Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde ilave tedbirlerin alınmasına gerek duyuldu.

Girişler 30 Ağustos'a kadar yasaklandı

Bu kapsamda, Çanakkale genelinde ormanlık alanlara görevliler dışında 31 Temmuz ile 30 Ağustos tarihleri arasında girişler yasaklandı.

Kentteki kamu kurum ve kuruluşlarında orman yangınlarında kullanılabilecek her türlü araç ve gerecin görevli elemanlar ile kritik hava hallerinde, her an kullanılmak üzere göreve hazır olarak bekletilmesi kararlaştırıldı.

Orman idaresinin talebi üzerine ilgili araçların derhal temin edilmesi ve nakli için gerekli koordinasyonun Çanakkale Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce yerine getirilmesine, orman yangınlarına sebebiyet verenlerin tespiti amacıyla gerekli önlemlerin alınmasına, şüphelisi tespit edilenler ile ilgili olarak kanunda öngörülen yasal işlemlerin uygulanmasına, ayrıca ilgili hususların kaymakamlıklarca köy halkına duyurulmasına karar verildi.

Çöp depolama alanlarında önlem alınacak

Belediyelerin sorumluğundaki çöp depolama alanlarının etrafında belediyeler tarafından yangın koruma bandı oluşturulması, orman yangınına ya da kırsal alan yangınına sebebiyet verebilecek nitelikte balya makinelerinin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü takibinin ve kontrolünün yapılması, ormanlara sınır anız tarlalarının sahipleri tarafından yeterli genişlikte bant şeklinde sürülmesi, orman yangınlarına hassas alanlarda ilgili kolluk kuvvetleri ve orman işletmelerince kontrol yapılması kararlaştırıldı.

Bu maksatla devriyelerin artırılmasına, ormanlarda veya bitişiğinde konaklayan arıcıların orman yangınlarına sebebiyet vermemeleri noktasında bilgilendirme toplantılarının Orman İşletme Müdürlüğünün katılımlarının sağlanarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılmasına, tescilli piknik mesire alanları dışında ateşli piknik yapılmamasının sağlanmasına, tescilli yerlerde gerekli tedbirlerin alınmasına, yerleşim yerlerinde, ormana uzak yerlerde çıkan yangınlara öncelikle sorumlu belediyelerin müdahalelerinin sağlanmasına karar verildi.

Riskli günlerde çiftçiler uyarılacak

Orman yangınları açısından riskli günlerde Orman Bölge Müdürlüğünce hazırlanacak uyarı mesajları da İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce tüm çiftçilere gönderilecek.

Gaziantep'te ormanlara giriş çıkışlar yasaklandı

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hava sıcaklıklarının arttığını belirtti.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve diğer sebeplerden dolayı Gaziantep genelinde ormanlara giriş çıkışların yasaklandığını duyuran Gül, "Ormanlara giriş çıkışlar, 15 Ağustos 2021'e kadar valilik tarafından yasaklanmıştır. Lütfen kurallara uyarak şehrimizi ve ülkemizi koruyalım." ifadelerini kullandı.

Kocaeli'de ormanlık alanlara giriş yasaklandı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olası orman yangınlarına karşı önlem alındığını belirtti.

Hava sıcaklarının artması ve yangın riski nedeniyle il genelinde ormanlık alanlara girilmesinin, ateş yakılmasının ve havai fişek atılmasının ikinci bir emre kadar yasaklandığını aktaran Yavuz, "Lütfen kurallara uyalım. Ormanlarımıza sahip çıkalım." ifadelerini kullandı.

Balıkesir'de ormanlara girilemeyecek

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yeni tedbirler uygulanacak.

Buna göre mesire yerleriyle tabiat parklarının dışında ormanlara girilemeyecek.

Orman alanları içinde mangal, semaver, ateş yakılmasına müsaade edilmeyecek, avcı ve çobanların ateş yakmasının önlenmesi için ormanlara giriş çıkış yasağı uygulanacak.

Kamp yerleri hariç izin verilen mesire ve tabiat parklarında da mangal, semaver ve ateş yakılmasına saat 20.00'den sonra müsaade edilmeyecek. Ormanlık alan yakınlarında yerlerde anız yakılmasına ve ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün gibi benzeri organizasyonlarda havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına da müsaade edilmeyecek.

Açıklamada, konuyla ilgili vatandaşların duyarlılığının artırılması için broşürler dağıtılacağı ve cami hoparlörlerinden de duyuru yapılacağı kaydedildi.