Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde 10 Şubat Pazartesi ve 11 Şubat Salı günleri, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 2 gün ara verildiği belirtildi.

Ayrıca, engelli ve hamile kamu personelinin de aynı günlerde idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Rize

Rize Valiliği de kentte devam eden yoğun kar yağışı ve oluşabilecek muhtemel risklerden dolayı, il merkezi ve köylerinde okulların 2 gün süre ile tatil edilmesine karar verdi.

Karar, kamuda çalışan hamile ve engelliler için de geçerli olacak.

Van

Van Valiliğinden yapılan açıklamada okulların tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yoğun kar yağışı nedeniyle 10.02.2020 Pazartesi günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim, Halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir.

Ayrıca engelli ve hamile kamu personeline idari izin verilmiştir."

Ordu

Ordu Valiliği de, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla il genelinde 10 Şubat Pazartesi günü, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacak.

Karabük

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde devam eden kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanma tehlikesine karşı Merkez ilçe ve tüm ilçelerimizdeki okul öncesi, ilk, orta ve liselerde 10.02.2020 Pazartesi günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelliler de bir gün idari izinli sayılacak olup, Halk Eğitim Kurslarına da 1 gün süreyle ara verilmiştir."