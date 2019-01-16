Niğde ve Nevşehir valiliklerinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitim öğretime yarın ara verildi.

Yozgat ve Tokat'ta ise kar yağışı, tipi ve buzlanma sebebiyle okullar tatil edildi.

Ayrıca, Milli Eğitime bağlı tüm özel ve resmî eğitim kurumlarının da bir gün süre ile tatil edildiği açıklandı.

Karaman'da da, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

5 ilin valiliklerinden yapılan açıklamada, engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Kaynak: TRT Haber