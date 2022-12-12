İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, "Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet Etme" suçu kapsamında çalışma başlattı.

DHKPC Silahlı Terör örgütünün cezaevleri yapılanmalarında örgütsel eylem ve faaliyetleri nedeniyle yakalanarak tutuklanan veya hüküm giyen örgüt mensuplarının örgütten kopmasını önlemek amacıyla para aktarımı faaliyetlerinde bulundukları belirlenen ve bu yönde yapılan teknik takiplerle tespitleri yapılan 28 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli 5 ilde (Ankara, Bursa, Hatay, Kocaeli ve Mersin) yapılan operasyonda, toplam 22 şüpheli kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda örgütsel dokümana ve dijital malzemeye el konuldu.